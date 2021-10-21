Россиянки завоевали серебро в командном спринте на ЧМ по велотреку
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В Рубе (Франция) стартовал чемпионат мира по велоспорту на треке. В первый день соревнований россиянки Наталья Антонова, Дарья Шмелёва, Яна Тищенко и Анастасия Войнова стали серебряными призёрами в командном спринте с национальным рекордом – 46,718 секунды. В финале россиянки уступили немецким велогонщицам, установившим мировой рекорд — 46,064.
Бронзу завоевали представительницы сборной Великобритании (48,059).
В мужском командном спринте россияне Иван Гладышев, Александр Шарапов и Павел Якушевский заняли четвёртое место, уступив в заезде за бронзу соперникам из Германии. Чемпионами мира стали гонщики из Нидерландов, опередившие в главном финале французов.
Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит с 20 по 24 октября.
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