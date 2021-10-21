Пловцы Морозов и Ефимова одержали победы на этапе Кубка мира в Катаре

Российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова одержали победы в первый день третьего этапа Кубка мира в Катаре. Морозов первенствовал на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,89 секунды. Ефимова стала лучшей на дистанции 200 метров брассом со временем 2.22,19.

Ещё один представитель России Антон Чупков завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом.

Плавание. Кубок мира. Третий этап. Доха, Катар

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 20,89

2. Кайл Чалмерс (Австралия) — 21,02

3. Джессе Путс (Нидерланды) — 21,13.

Брасс. 100 м

1. Арно Камминга (Нидерланды) — 56,35

2. Фабиан Шлигеншлогль (Германия) — 56,63

3. Антон Чупков (Россия) — 57,56.

Женщины. Брасс. 200 м

1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.22,19

2. Эмили Висажи (ЮАР) — 2.23,20

3. Сюеон Бак (Корея) — 2.23,22.