Барсукова, победившая Кабаеву на ОИ-2000, стала личным тренером сестёр Авериных на ЧМ

Бывшая российская гимнастка Юлия Барсукова поедет на чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю в качестве личного тренера Арины и Дины Авериных. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер-Усмановой.
На Олимпиаде-2000 года в Сиднее Юлия Барсукова завоевала золото в личном многоборье. Серебро тогда досталось белоруске Юлии Раскиной, бронза — россиянке Алине Кабаевой. С 2011 года с Авериными работала Вера Шаталина.
«Это произошло в связи с семейными обстоятельствами какими-то. Я думаю, что всё нормально, просто она (Шаталина. — Прим. «Чемпионата») очень устала. Барсукова едет на чемпионат мира в Японию», — сказала Винер-Усманова.
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