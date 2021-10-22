Члены Талибана обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) жестоко казнили Махаджабид Хакими — члена молодёжной женской сборной Афганистана по волейболу. Как сообщает Inside the Game, соответствующую информацию на анонимных условиях распространил тренер Хакими.



По словам тренера, казнь волейболистки состоялась ещё в начале октября, а одной из её причин стал массовый отъезд спортсменов из страны после захвата власти талибами. Всё это время родные убитой молчали, так как были запуганы.



По информации издания Persian Independent, лишь двое спортсменок из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти Талибана. Остальные же продолжают жить в страхе — часть из них скрывается.