Юлия Ефимова одержала вторую победу на этапе Кубка мира по плаванию в Катаре

Россиянка Юлия Ефимова одержала вторую победу на третьем этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе (Катар). Ефимова первенствовала на дистанции 100 м брассом.
Владимир Морозов стал вторым в плавании на 100 м вольным стилем, уступив австралийцу Кайлу Чалмерсу. Антон Чупков финишировал шестым на 50 м брассом.
Плавание. Кубок мира. Третий этап. Доха, Катар
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 45,03.
2. Владимир Морозов (Россия) – 46,31.
3. Сунву Хван (Южная Корея) – 46,46.
Брасс. 50 м
1. Арно Камминга (Нидерланды) – 26,10.
1. Петер Стивенс (Словения) – 26,10.
3. Фабиан Шлигеншлогль (Германия) – 26,17…
6. Антон Чупков (Россия) – 26,90.
Женщины. Брасс. 100 м
1. Юлия Ефимова (Россия) – 1.06,08.
2. Эмили Висажи (ЮАР) – 1.06,92.
3. Сюеон Бак (Южная Корея) – 1.07,35.
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