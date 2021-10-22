Юлия Ефимова одержала вторую победу на этапе Кубка мира по плаванию в Катаре

Россиянка Юлия Ефимова одержала вторую победу на третьем этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе (Катар). Ефимова первенствовала на дистанции 100 м брассом.

Владимир Морозов стал вторым в плавании на 100 м вольным стилем, уступив австралийцу Кайлу Чалмерсу. Антон Чупков финишировал шестым на 50 м брассом.

Плавание. Кубок мира. Третий этап. Доха, Катар

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 45,03.

2. Владимир Морозов (Россия) – 46,31.

3. Сунву Хван (Южная Корея) – 46,46.

Брасс. 50 м

1. Арно Камминга (Нидерланды) – 26,10.

1. Петер Стивенс (Словения) – 26,10.

3. Фабиан Шлигеншлогль (Германия) – 26,17…

6. Антон Чупков (Россия) – 26,90.



Женщины. Брасс. 100 м

1. Юлия Ефимова (Россия) – 1.06,08.

2. Эмили Висажи (ЮАР) – 1.06,92.

3. Сюеон Бак (Южная Корея) – 1.07,35.