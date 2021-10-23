Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов
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Гандболистки «Ростов-Дона» крупно обыграли дортмундскую «Боруссию» (Германия) в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 37:27.
«Ростов-Дон» одержал четвёртую победу в пяти матчах группы А и в шестом туре, 31 октября, на выезде сразится с «Эйсбергом» (Дания). Ростовчанки лидируют в группе А, набрав 8 очков. Гандболистки немецкой команды с 5 очками находятся на 4-й позиции.
Также в Лиге чемпионов выступает женский гандбольный клуб ЦСКА, который сегодня в группе В сыграет с норвежским «Кристансендом».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 5-й тур
«Ростов-Дон» (Россия) – «Боруссия Дортмунд» (Германия) 37:27 (17:11).
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