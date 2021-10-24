Шахматист Сергей Карякин поздравил Фёдора Емельяненко с победой над Тимоти Джонсоном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко с победой в поединке с американцем Тимоти Джонсоном. Бой завершился нокаутом Фёдора уже в первом раунде.
«Поздравляю Фёдора Емельяненко с крутым нокаутом! Фото 2019», — написал Карякин в своём «твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» Сергея Карякина.
Победа бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве стала для него 40-й в профессиональной карьере. Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.
- 24 октября 2021
-
00:42
- 23 октября 2021
-
21:02
-
20:57
-
20:21
-
19:36
-
19:22
-
18:27
-
16:22
-
15:53
-
15:41
-
14:18
-
13:56
-
13:14
-
12:51
-
12:29
-
11:39
-
09:35
-
09:21
-
00:24
- 22 октября 2021
-
23:32
-
21:59
-
20:53
-
20:35
-
20:15
-
18:29
-
18:19
-
17:41
-
16:24
-
14:42
-
13:50
-
12:59
-
11:59
-
11:26
-
11:00
-
10:25