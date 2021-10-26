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На ЧМ по художественной гимнастике будет задействована большая часть судей с ОИ-2020

На ЧМ по художественной гимнастике будет задействована большая часть судей с ОИ-2020
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Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов рассказал, что на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике будет задействована большая часть судей с Олимпиады-2020 в Токио.

«Судей высшей категории в художественной гимнастике в мире насчитывается всего 24. Большая часть судей, работавших на Играх, будет задействована и здесь, на чемпионате мира», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, золото израильтянки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье вызвало множество споров по поводу судейства на Олимпиаде. Израильтянка уронила ленту в одном из финальных выступлений, однако всё равно финишировала выше россиянки Дины Авериной. После этого российские тренеры даже подавали протест, но судьи его отклонили.

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