Конькобежец Юсков заявил о пропуске чемпионата России и намекнул на завершение карьеры

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков сообщил, что не сможет принять участие в чемпионате России из-за травмы.



«До чемпионата России не удалось восстановиться и вернуться в строй. У меня дегенеративные изменения заднего рога медиального мениска. Уже второй раз перед нынешним сезоном это срывает мою подготовку. Честно говоря, ни психологически, ни физически не чувствую сил чтобы преодолеть всё вновь возникающие трудности на пути к Олимпийским играм в Китае. Сейчас предстоит подлечиться и хорошо обдумать ближайшее будущее», — цитирует Юскова «Матч ТВ».



Национальное первенство по конькобежному спорту стартует 28 октября в Коломне. Турнир станет квалификационным к Олимпийским играм.