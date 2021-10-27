Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку после обвинений ВАДА

Руководство Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) ушло в отставку после публикации отчёта о расследовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выявившего нарушения со стороны НАДЦУ. Об этом сообщил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
В частности, покинули рабочие места директор НАДЦУ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.
Напомним, ВАДА доказало, что НАДЦУ с 2012 года проводит заблаговременный сбор образцов без исключительных на то обстоятельств.
«Министерство заявляет, что мы занимаем чёткую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жёсткой», — отмечается в заявлении Гутцайта, опубликованном на странице министерства молодёжи и спорта страны в «Фейсбуке».
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