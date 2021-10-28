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Экс-глава РУСАДА отреагировал на подозрения ВАДА в адрес Антидопингового агентства Украины

Экс-глава РУСАДА отреагировал на подозрения ВАДА в адрес Антидопингового агентства Украины
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Бывший руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал новость, что Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«У меня нет никаких оснований, чтобы сомневаться в объективности Гюнтера Янгера (руководителя департамента расследований ВАДА. — Прим. «Чемпионата»). ВАДА указывает не только на нарушение процедур, но и на несоответствие действий лиц украинского антидопингового центра. Мне остается только сёжалеть, что опыт других антидопинговых агентств мира не оказал никакого влияния на организацию работу антидопингового центра Украины.

В том, что они лишатся статуса соответствия, у меня никаких сомнений нет. Вопрос заключается в том, на какой период. Выход из режима несоответствия всегда зависит от действий самой нарушившей стороны и высокопоставленных чиновников спортивной организации страны, где выявлены нарушения», — приводит слова Гануса «РБК-Спорт».

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