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Ангелина Мельникова стала гостем программы «Вечерний Ургант»

Ангелина Мельникова стала гостем программы «Вечерний Ургант»
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира по спортивной гимнастике в многоборье Ангелина Мельникова рассказала о визите в программу «Вечерний Ургант».

«Смотрите сегодня в 23:35 «Вечерний Ургант». Весело поболтали, и теперь Иван Ургант и Дмитрий Хрусталёв умеют ловить доскок! Спасибо за приглашение», — написала Мельникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ангелины Мельниковой в «Инстаграме».

Мельникова — олимпийская чемпионка — 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье — 2021, трёхкратный олимпийский призёр 2016 и 2020 годов, четырёхкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года. На чемпионате мира – 2021 Мельникова также завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

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