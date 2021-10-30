Колесников и Годун одержали победы на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

В заключительный день четвёртого этапа Кубка мира по плаванию в Казани российские спортсмены дважды заняли весь пьедестал.

На дистанции 50 м брассом победила Ника Годун, опередив на 0,01 секунды Юлию Ефимову, на 0,82 – Виталину Симонову. Климент Колесников победил на дистанции 100 м на спине (49,47), оказавшись быстрее Павла Самусенко на 0,97 секунды, Григория Тарасевича – на 1,35.

В смешанной комбинированной эстафете 4х50 м победили москвичи Степан Калабин, Всеволод Занько, Анастасия Журавлёва и Розалия Насретдинова.

Дарья Устинова и Анастасия Кляровская стали призёрами на дистанции 200 м на спине, Илья Бородин и Даниил Пасынков – на 400 м комплексом, Валерия Саламатина и Александра Быкова – на 800 м вольным стилем. Антон Чупков завоевал бронзу на дистанции 200 м брассом.