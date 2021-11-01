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Ирина Винер-Усманова: видите, Израиль снялся с ЧМ. То есть это были однодневки

Ирина Винер-Усманова: видите, Израиль снялся с ЧМ. То есть это были однодневки
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата мира, который проходил в Китакюсю (Япония). Дина Аверина завоевала пять золотых медалей, в том числе четыре личные, сборная Израиля во главе с олимпийской чемпионкой Линой Ашрам не приехала на турнир.

«Что касается Дины Авериной, она прошла квалификацию, финалы, в том числе и финал в многоборье, блестяще, не сделав ни единой видимой ошибки, и получила четыре личные золотые медали. Одна из этих медалей в многоборье, олимпийской программе, с отрывом от второго места в три балла.

Как видите, сразу отказалась выступать на чемпионате мира сборная Израиля — то есть это были однодневки. Может, с их стороны это и правильно, но мы так не работаем», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

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