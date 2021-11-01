Ирина Винер-Усманова: видите, Израиль снялся с ЧМ. То есть это были однодневки

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата мира, который проходил в Китакюсю (Япония). Дина Аверина завоевала пять золотых медалей, в том числе четыре личные, сборная Израиля во главе с олимпийской чемпионкой Линой Ашрам не приехала на турнир.
«Что касается Дины Авериной, она прошла квалификацию, финалы, в том числе и финал в многоборье, блестяще, не сделав ни единой видимой ошибки, и получила четыре личные золотые медали. Одна из этих медалей в многоборье, олимпийской программе, с отрывом от второго места в три балла.
Как видите, сразу отказалась выступать на чемпионате мира сборная Израиля — то есть это были однодневки. Может, с их стороны это и правильно, но мы так не работаем», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
- 1 ноября 2021
-
09:18
-
09:05
-
08:51
-
08:48
-
08:44
-
08:39
-
08:35
- 31 октября 2021
-
20:37
-
20:23
-
19:47
-
19:02
-
18:52
-
17:52
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:46
-
16:21
-
16:03
-
15:58
-
15:48
-
14:56
-
13:38
-
13:29
-
12:27
-
11:51
-
11:32
-
08:30
- 30 октября 2021
-
23:58
-
23:28
-
23:12
-
21:04
-
20:44
-
19:10
-
16:50