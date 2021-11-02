Гимнастка Ангелина Шкатова опубликовала пост в «Инстаграме» о ЧМ-2021

Трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ангелина Шкатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый чемпионату мира 2021 года в Китакюсю (Япония). Спортсменка завоевала на турнире три золотые медали и одну серебряную.
«Скажу честно, возвращаться второй раз в Японию на крупный старт было достаточно тяжело! К тому же у нас за 2 дня до вылета произошла смена состава. И благодаря нашей любимой Ирине Александровне (Винер-Усмановой. — Прим. «Чемпионата»), всему нашему тренерскому штабу, врачам, массажистам, судьям, хореографам и всем-всем специалистам, которые с нами работают, мы справились! И преодолели себя!
Спасибо вам огромное! Спасибо моей команде. Спасибо моей семье. Спасибо Татьяне Иосифовне. Спасибо огромное нашим дорогим болельщикам! За колоссальную поддержку. Мы всё видим, всё читаем, я обязательно постараюсь всем ответить! А теперь на отдых…» — написала она, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ангелины Шкатовой.
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