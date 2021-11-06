Михаил Лихачёв признан лучшим тренером года в пляжном футболе

После финального матча Межконтинентального кубка, в Дубае прошла церемония вручения наград Beach Soccer Stars по итогам 2021 года.

Россияне были среди финалистов в трёх номинациях и получили две награды. Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв был признан лучшим тренером года. А турниром года был объявлен чемпионат мира – 2021 в России. В номинации «Лучший голкипер» швейцарец Элиотт Монод опередил россиянина Станислава Кошарного.



Лауреаты Beach Soccer Stars по итогам 2021 года



«Лучший футболист года» — Озу Морейра (Япония)

«Лучшая футболистка года» — Молли Кларк (Англия)

«Тренер года» — Михаил Лихачёв (Россия).



«Лучшее событие» — чемпионат мира в России – 2021

«Лучший гол» — Николай Игнат (Молдавия)

«Восходящая звезда» — Раоуль Менди (Сенегал)

«Лучший голкипер» — Элиотт Монод (Швейцария)

«Пятёрка лучших звёзд» — Элиотт Монод (Швейцария), Озу Морейра (Япония), Катарино (Бразилия), Филипп Борер (Швейцария) и Бе Мартинс (Португалия).