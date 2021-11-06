Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Лихачёв признан лучшим тренером года в пляжном футболе

Михаил Лихачёв признан лучшим тренером года в пляжном футболе
Комментарии

После финального матча Межконтинентального кубка, в Дубае прошла церемония вручения наград Beach Soccer Stars по итогам 2021 года.

Россияне были среди финалистов в трёх номинациях и получили две награды. Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв был признан лучшим тренером года. А турниром года был объявлен чемпионат мира – 2021 в России. В номинации «Лучший голкипер» швейцарец Элиотт Монод опередил россиянина Станислава Кошарного.

Лауреаты Beach Soccer Stars по итогам 2021 года

«Лучший футболист года» — Озу Морейра (Япония)
«Лучшая футболистка года» — Молли Кларк (Англия)
«Тренер года» — Михаил Лихачёв (Россия).

«Лучшее событие» — чемпионат мира в России – 2021
«Лучший гол» — Николай Игнат (Молдавия)
«Восходящая звезда» — Раоуль Менди (Сенегал)
«Лучший голкипер» — Элиотт Монод (Швейцария)
«Пятёрка лучших звёзд» — Элиотт Монод (Швейцария), Озу Морейра (Япония), Катарино (Бразилия), Филипп Борер (Швейцария) и Бе Мартинс (Португалия).

Что творит эта могучая команда! У сборной России по пляжному футболу очередной трофей Что творит эта могучая команда! У сборной России по пляжному футболу очередной трофей
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021