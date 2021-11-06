Михаил Лихачёв признан лучшим тренером года в пляжном футболе

После финального матча Межконтинентального кубка, в Дубае прошла церемония вручения наград Beach Soccer Stars по итогам 2021 года.
Россияне были среди финалистов в трёх номинациях и получили две награды. Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв был признан лучшим тренером года. А турниром года был объявлен чемпионат мира – 2021 в России. В номинации «Лучший голкипер» швейцарец Элиотт Монод опередил россиянина Станислава Кошарного.
Лауреаты Beach Soccer Stars по итогам 2021 года
«Лучший футболист года» — Озу Морейра (Япония)
«Лучшая футболистка года» — Молли Кларк (Англия)
«Тренер года» — Михаил Лихачёв (Россия).
«Лучшее событие» — чемпионат мира в России – 2021
«Лучший гол» — Николай Игнат (Молдавия)
«Восходящая звезда» — Раоуль Менди (Сенегал)
«Лучший голкипер» — Элиотт Монод (Швейцария)
«Пятёрка лучших звёзд» — Элиотт Монод (Швейцария), Озу Морейра (Япония), Катарино (Бразилия), Филипп Борер (Швейцария) и Бе Мартинс (Португалия).
- 6 ноября 2021
-
23:57
-
22:11
-
20:19
-
19:03
-
18:09
-
16:00
-
11:12
-
10:37
-
00:26
- 5 ноября 2021
-
22:47
-
21:57
-
20:47
-
19:14
-
15:23
-
14:16
-
10:16
-
10:11
-
08:17
- 4 ноября 2021
-
23:51
-
22:04
-
21:47
-
20:33
-
20:30
-
20:06
-
19:30
-
18:37
-
18:25
-
16:29
-
13:36
-
12:53
-
12:37
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:53