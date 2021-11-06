Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок — 2021. Россия — Иран. Битва за золото! LIVE

Добрый день, дорогие читатели и любители пляжного футбола! Сегодня нас ждёт важнейший матч Межконтинентального кубка-2021! В финале турнира «зарубятся» Россия и Иран. Команды уже играли между собой в групповом этапе, та встреча вышла напряжённой и действительно яркой. Финальная игра явно превзойдёт тот матч по накалу страстей и эмоций, ну и мастерству футболистов, конечно. Уже в 18:00 начнём болеть за наших парней. Ждём незабываемой игры!