Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок — 2021. Россия — Иран. Битва за золото! LIVE

В субботу, 6 ноября, пройдёт финал Межконтинентального кубка — 2021. За золото турнира будут бороться сборные России и Ирана. Команды уже встречались между собой в групповом этапе, тогда победа осталась за россиянами. Следите за онлайн-трансляцией матча, который стартует в 18:00 по московскому времени на нашем сайте. Будет жарко!
Иран же в полуфинале одержал победу над Сенегалом со счётом 7:5. В отличие от сборной России, которая идёт в Межконтинентальном кубке-2021 без поражений, иранцы всё же проиграли один матч. Приём именно с подопечными Михаила Лихачёва. В групповом этапе встреча между командами завершилась со счётом 4:3.
Накануне в полуфинале сборная России обыграла Португалию со счётом 7:3. Для россиян эта победа над португальцами стала первой с 2017 года.
Добрый день, дорогие читатели и любители пляжного футбола! Сегодня нас ждёт важнейший матч Межконтинентального кубка-2021! В финале турнира «зарубятся» Россия и Иран. Команды уже играли между собой в групповом этапе, та встреча вышла напряжённой и действительно яркой. Финальная игра явно превзойдёт тот матч по накалу страстей и эмоций, ну и мастерству футболистов, конечно. Уже в 18:00 начнём болеть за наших парней. Ждём незабываемой игры!
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