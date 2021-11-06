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Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2021: Россия — Иран, онлайн-трансляция матча 06 ноября 2021

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок — 2021. Россия — Иран. Битва за золото! LIVE
Татьяна Постникова
Сборная России по пляжному футболу
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Россия и Иран снова встречаются на Межконтинентальном кубке — 2021. Следите за борьбой в шикарном финале в нашей онлайн-трансляции.
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Сетка плей-офф Межконтинентального кубка-2021

В субботу, 6 ноября, пройдёт финал Межконтинентального кубка — 2021. За золото турнира будут бороться сборные России и Ирана. Команды уже встречались между собой в групповом этапе, тогда победа осталась за россиянами. Следите за онлайн-трансляцией матча, который стартует в 18:00 по московскому времени на нашем сайте. Будет жарко!

Межконтинентальный кубок 2021. Финал
06 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Live Татьяна Постникова

Иран же в полуфинале одержал победу над Сенегалом со счётом 7:5. В отличие от сборной России, которая идёт в Межконтинентальном кубке-2021 без поражений, иранцы всё же проиграли один матч. Приём именно с подопечными Михаила Лихачёва. В групповом этапе встреча между командами завершилась со счётом 4:3.

Подвиг на последней секунде. Вратарь принёс сборной России важную победу над Ираном Подвиг на последней секунде. Вратарь принёс сборной России важную победу над Ираном
11:55 Татьяна Постникова

Накануне в полуфинале сборная России обыграла Португалию со счётом 7:3. Для россиян эта победа над португальцами стала первой с 2017 года.

Россия разгромила Португалию в пляжном футболе. Даже вратарь забил два гола! Россия разгромила Португалию в пляжном футболе. Даже вратарь забил два гола!
11:35 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие читатели и любители пляжного футбола! Сегодня нас ждёт важнейший матч Межконтинентального кубка-2021! В финале турнира «зарубятся» Россия и Иран. Команды уже играли между собой в групповом этапе, та встреча вышла напряжённой и действительно яркой. Финальная игра явно превзойдёт тот матч по накалу страстей и эмоций, ну и мастерству футболистов, конечно. Уже в 18:00 начнём болеть за наших парней. Ждём незабываемой игры!

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