Тимановская: 3 месяца назад и представить не могла, что жизнь повернётся на 180 градусов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала об изменениях в своей жизни после скандала на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«3 месяца назад, когда я была в Беларуси, мне трудно было представить, что через некоторое время моя жизнь повернётся на все 180 градусов. И я сделаю то, что очень давно хотела сделать, скорее где-то глубоко в подсознании:
— выйду из зоны комфорта
— пересмотрю приоритеты
— поменяю круг общения
— потеряю друзей (значит они были не настоящие)
— заведу новых друзей
— снова начну учиться
— перееду
— и даже захочу поменять стиль.
И всё равно, что это произошло после огромного шока и стресса. Вряд ли бы я встала с дивана и сделала бы всё это, если бы у меня, как раньше, всё было бы хорошо.
Тогда мне казалось, что это конец и хуже быть не может. Но потом я посмотрела на всё под другим углом и поняла, что всё это большой пинок для нас. Это новый шанс, который мне даёт судьба, и я должна принять его и сделать свою жизнь ещё лучше. И мы начали действовать. И это ещё раз доказывает, что всё что не делается — всё к лучшему
Каждому человеку в жизни дается масса самых различных шансов и только от нас самих зависит использовать эти возможности или пройти мимо них. Почему так важно использовать шансы в жизни? Что это даёт? И почему мы так порой боимся рискнуть?» — написала спортсменка в своём «инстаграме».
Напомним, Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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