Тимановская: 3 месяца назад и представить не могла, что жизнь повернётся на 180 градусов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала об изменениях в своей жизни после скандала на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«3 месяца назад, когда я была в Беларуси, мне трудно было представить, что через некоторое время моя жизнь повернётся на все 180 градусов. И я сделаю то, что очень давно хотела сделать, скорее где-то глубоко в подсознании:



— выйду из зоны комфорта

— пересмотрю приоритеты

— поменяю круг общения

— потеряю друзей (значит они были не настоящие)

— заведу новых друзей

— снова начну учиться

— перееду

— и даже захочу поменять стиль.

И всё равно, что это произошло после огромного шока и стресса. Вряд ли бы я встала с дивана и сделала бы всё это, если бы у меня, как раньше, всё было бы хорошо.



Тогда мне казалось, что это конец и хуже быть не может. Но потом я посмотрела на всё под другим углом и поняла, что всё это большой пинок для нас. Это новый шанс, который мне даёт судьба, и я должна принять его и сделать свою жизнь ещё лучше. И мы начали действовать. И это ещё раз доказывает, что всё что не делается — всё к лучшему



Каждому человеку в жизни дается масса самых различных шансов и только от нас самих зависит использовать эти возможности или пройти мимо них. Почему так важно использовать шансы в жизни? Что это даёт? И почему мы так порой боимся рискнуть?» — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Напомним, Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.