Андрей Кириленко обратился к Яну Непомнящему перед матчем с Магнусом Карлсеном. Видео

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко записал видеообращение к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему, который в ноябре-декабре проведёт матч за мировую шахматную корону с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Хочу пожелать тебе успехов в матче за корону чемпиона мира в Дубае. Баскетбол с тобой. Мы за тебя болеем, переживаем. И, конечно же, привези трофей в Россию!» — сказал Кириленко в видео, выложенном в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Федерации шахмат России.

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

Напомним, в ноябре был обновлён рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Первую позицию занимает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 2855 очков. Второе место занимает китаец Дин Лижэнь (2799), на третьем — американец Фабиано Каруана (2791). У Левона Ароняна и Непомнящего по 2782 балла, но армянин за прошедшее с предыдущего рейтинга время набрал очки, а россиянин потерял.