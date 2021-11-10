Губерниев — Непомнящему: главное — не смотреть в глаза Карлсену. Он вроде как чародей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему, которому предстоит встреча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Мы с нетерпением днём поединка Яна Непомнящего с Магнусом Карлсеном. Я хочу от души поддержать нашего гроссмейстера, потому что пора бы мировой шахматной короне вернуться в эту, если хотите, морским языком говоря, родную гавань. Такие традиции совершенно невероятные! Как хочется воскликнуть, как когда-то мой любимый Михаил Таль, когда он стал шахматным королём: солнцем полна голова!
Ян, главное — не смотреть в глаза Карлсену. Он вроде как чародей. А просто взять и обыграть. Вперёд, Непомнящий. Вперёд, Россия!» — сказал Губерниев на видео, опубликованном в «твиттере» Российской шахматной федерации.
Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.
- 10 ноября 2021
-
09:16
-
00:30
- 9 ноября 2021
-
23:48
-
22:53
-
20:42
-
19:40
-
19:18
-
18:12
-
17:20
-
15:52
-
15:31
-
14:48
-
12:38
-
12:21
-
12:09
-
09:45
-
09:13
-
09:10
-
08:00
-
00:36
- 8 ноября 2021
-
23:40
-
22:29
-
21:13
-
19:57
-
19:41
-
18:52
-
17:38
-
14:13
-
13:25
-
11:56
-
11:55
-
08:19
-
08:13
-
07:48
-
07:31