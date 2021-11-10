Губерниев — Непомнящему: главное — не смотреть в глаза Карлсену. Он вроде как чародей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему, которому предстоит встреча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Мы с нетерпением днём поединка Яна Непомнящего с Магнусом Карлсеном. Я хочу от души поддержать нашего гроссмейстера, потому что пора бы мировой шахматной короне вернуться в эту, если хотите, морским языком говоря, родную гавань. Такие традиции совершенно невероятные! Как хочется воскликнуть, как когда-то мой любимый Михаил Таль, когда он стал шахматным королём: солнцем полна голова!

Ян, главное — не смотреть в глаза Карлсену. Он вроде как чародей. А просто взять и обыграть. Вперёд, Непомнящий. Вперёд, Россия!» — сказал Губерниев на видео, опубликованном в «твиттере» Российской шахматной федерации.

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.