Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Будем удивлять». 45-летний Алексей Немов исполнил тройное сальто на тренировке

«Будем удивлять». 45-летний Алексей Немов исполнил тройное сальто на тренировке
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 45-летний Алексей Немов показал, как готовится к традиционному шоу «Легенды спорта», которое пройдёт 25 декабря в «Лужниках».

«Не тратим времени даром и продолжаем тренировки к новому шоу #легендыспорта. Много лет не делал тройное сальто, так что вроде вполне неплохо после такого перерыва. Как считаете? Будем удивлять», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Немов.

Видео можно посмотреть на странице Алексея Немова в «Инстаграме».

Театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» — это уникальный проект, объединяющий на одной арене несколько видов спорта: спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство.

«Если думать о машинах и квартирах, то дойти до вершины трудно». Немов — об итогах ОИ-2020 «Если думать о машинах и квартирах, то дойти до вершины трудно». Немов — об итогах ОИ-2020
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021