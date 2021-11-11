«Будем удивлять». 45-летний Алексей Немов исполнил тройное сальто на тренировке

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 45-летний Алексей Немов показал, как готовится к традиционному шоу «Легенды спорта», которое пройдёт 25 декабря в «Лужниках».
«Не тратим времени даром и продолжаем тренировки к новому шоу #легендыспорта. Много лет не делал тройное сальто, так что вроде вполне неплохо после такого перерыва. Как считаете? Будем удивлять», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Немов.
Видео можно посмотреть на странице Алексея Немова в «Инстаграме».
Театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» — это уникальный проект, объединяющий на одной арене несколько видов спорта: спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство.
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