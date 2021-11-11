«Отдали не туда, куда хотят мама с папой». Белявский — о выборе вида спорта для дочери

Олимпийский чемпион и чемпион мира в команде гимнаст Давид Белявский рассказал, в какой вид спорта отдал свою четырёхлетнюю дочь Алисию.
«Мы отдали не туда, куда хотят мама с папой, мы попробовали разные занятия, больше всего она оценила футбол и теннис — это те занятия, куда она ходит с удовольствием. Плюс с её энергией на гимнастике в группе «ей тесно», хотя нам постоянно говорят вам надо в гимнастику. Я за то, чтобы давать ребёнку попробовать всё и выбрать. А в гимнастике ей нравится исключительно со мной в зале бегать, без заданий, без контроля, это мы добавляем в выходные, когда хожу с ней в зал.
И я не склонен говорить про предрасположенность и генетику, считаю, ребёнок должен заниматься чем-то обязательно, но в удовольствие. Алисия ещё очень любит петь и танцевать, тоже рассматриваем в будущем добавить, если захочет.
На данный момент посчитали идеальными тренировки по теннису два раза в неделю. Будет ходить, пока сама хочет. И целей вырастить из неё великую спортсменку у нас нет, а вот дисциплинировать и привить любовь к спорту — обязательно, не важно, какому именно», — написал Белявский на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Давида Белявского в «Инстаграме».
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