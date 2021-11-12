«Хоккеисты с тобой». Александр Овечкин обратился к Яну Непомнящему
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин обратился к гроссмейстеру Яну Непомнящему в преддверии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Ян, привет. Желаю удачи в матче на первенство мира в Дубае. Участие в битве за корону — это уже огромное достижение, но всегда лучше победа. Хоккеисты с тобой, болеем за тебя. Успехов, удачи», — сказал Овечкин на видео, опубликованном в «твиттере» Российской шахматной федерации.
Видео обращения Александра Овечкина доступно на «Чемпионате».
Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. В 2016 году россиянин Сергей Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.
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