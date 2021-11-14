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Пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко умер от последствий коронавируса

Пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко умер от последствий коронавируса
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Анатолий Бондаренко, пятикратный чемпион Европы по дзюдо, шестикратный чемпион СССР по самбо, на 78-м году жизни скончался из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Международной федерации самбо Сергея Елисеева.

«Вчера умер Анатолий Афанасьевич Бондаренко, пандемия, к сожалению, не обошла его стороной. Он некоторое время болел, но коронавирус стал последней каплей. В настоящее время все мы находимся на чемпионате мира по самбо в Ташкенте. Скоро пройдёт совещание всех руководителей и представителей национальных федераций, где мы почтим память нашего друга и коллеги, это большая утрата и для российского, и для международного самбо», — приводит слова Елисеева ТАСС.

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