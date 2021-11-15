Нагорная оценила слова Винер-Усмановой, ответившей Далалояну по поводу Авериной и BMW X5

Чемпионка мира 2015 года в упражнениях на разновысоких брусьях, российская гимнастка Дарья Нагорная (в девичестве Спиридонова) прокомментировала слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой о чемпионе ОИ по спортивной гимнастике Артуре Далалояне.
Ранее Далалоян высказал мнение, что Дина Аверина, завоевавшая серебро в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио, не совсем справедливо получила BMW X5, поскольку такие автомобили давали лишь чемпионам. Винер-Усманова резко отреагировала на это.
«Я не знаю чистой правды, как это всё было. Но журналисты тоже могут иногда что-то передать немного не так, как сказано, или приукрасить. На самом деле меня это не касается, но Ирина Александровна могла бы выразиться помягче, когда Артур просто высказал своё мнение», — цитирует Нагорную «Матч ТВ».
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