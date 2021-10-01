Артур Далалоян: Дине Авериной вручили BMW X5? Это не совсем справедливо

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал то, что Дина Аверина, завоевавшая серебро в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио, получила BMW X5 как олимпийские чемпионы, а Арина Аверина, ставшая четвёртой, — BMW X3 как призёры Олимпиады.

«Вам честно ответить? Или слукавить? Безусловно, у всех это вызвало бурное… Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили.

А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», — приводит слова Далалояна «Спорт-экспресс».