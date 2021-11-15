Олимпийская чемпионка Суниса Ли рассказала о расистском нападении

Американская гимнастка, победительница Олимпийских игр — 2020 в Токио, Суниса Ли в интервью изданию Popsugar рассказала о расистском инциденте с её участием, который произошёл в Лос-Анджелесе.

По словам спортсменки, она после ночной вечеринки со своими друзьями, американцами азиатского происхождения, ждала такси, когда к ней подъехала группа людей в машине, которая начала выкрикивать расистские оскорбления и говорить Ли и её друзьям, чтобы они «возвращались туда, откуда пришли». После этого один из пассажиров распылил на неё перцовый баллончик. Затем машина уехала с места происшествия.

Суниса Ли — первая американская гимнастка, имеющая корни народа хмонг, которой удалось завоевать олимпийское золото.

В мае 2021-го президент США Джо Байден подписал закон, ускоряющий рассмотрение преступлений на почве ненависти к азиатам.