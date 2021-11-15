Тренер Непомнящего рассказал, что гроссмейстер готов удивить Магнуса Карлсена

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал, что его подопечный готов будет удивить норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.

«Они знают друг друга очень хорошо и провели много партий. Также они одного возраста и принадлежат к одной эпохе в шахматах. Мне кажется, это делает матч лишь более ярким и особенным. А все те счёты, которые были до него, мы отбросили в сторону. Сейчас главное, чтобы Ян совершенствовал свою игру, становился более разносторонним шахматистом. Да, Магнусу всегда непросто противостоять Яну, он сам говорил об этом не раз. Но мы стараемся не думать о таких вещах. Просто готовимся, учитывая характер соперника.

Готовы ли мы удивлять Карлсена? Это одна из задач как шахматиста, который играет в матче, так и его команды. Да, многое изучено, но всегда можно что-то найти и преподнести сюрприз тому, кто находится на противоположной стороне доски. Наша команда подобралась именно для этого — удивлять, вносить новое как в действия Яна, так и в шахматы в целом. Каждый матч за шахматную корону дарит миру что-то новое. И мы находимся в ожидании битвы лучших умов», — приводит слова Поткина RT на русском.