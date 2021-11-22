Американский гольфист Тайгер Вудс возобновил тренировки после аварии, в которую он попал в феврале текущего года. На своей странице в «Твиттере» спортсмен опубликовал видео, на котором он на поле для гольфа бьёт клюшкой по мячу.

Посмотреть видеоролик можно в официальном «твиттере» Тайгера Вудса.

45-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, два турнира Азиатского тура, три турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.