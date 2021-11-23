Заслуженного тренера, жёстко задержанного полицией, выпустили под подписку о невыезде

Заслуженного тренера России Александра Ильина, задержанного после конфликта в аэропорту Пулково, выпустили под подписку о невыезде. Об этом рассказала подопечная специалиста, чемпионка Европы по плаванию Виталина Симонова.
«Он написал ходатайство, и его отпустили. Суд перенесли на 25 ноября. Пока он под подпиской о невыезде», — приводит слова Симоновой «Матч ТВ».
Напомним, специалист был грубо задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.
63-летний Ильин – представитель новосибирской школы плавания, подготовивший целую плеяду выдающихся спортсменов: двукратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой воде Валентину Артемьеву, многократную чемпионку и рекордсменку России, чемпионку Европы 2008 года, призёра Всемирной универсиады 2009 года Алёну Алексееву, чемпиона мира, Европы и России в плавании на короткой воде, трёхкратного рекордсмена мира и Европы, четырёхкратного — России, победителя Всемирной универсиады 2007 года Сергея Гейбеля.
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