Московское «Динамо» поддержало «Уральский трубник», которому грозит снятие с ЧР по бенди

Руководство и игроки московского «Динамо» написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой оказать финансовую поддержку «Уральскому трубнику» из Первоуральска. Текст письма приводится на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«Уральский трубник», история которого насчитывает 84 года, из-за отсутствия стабильных источников финансирования и генерального спонсора в ближайшее время может сняться с чемпионата России.

«Происходящие события вызывают большое сожаление, поскольку хоккей с мячом является базовым видом спорта в Свердловской области и культивируется в 11 муниципалитетах. При этом «Уральский трубник» — единственный представитель региона в Суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом!

Клуб «Динамо» (Москва) проходил через подобные трудности. Всегда будем рядом и готовы оказать посильную помощь. Уважаемый Евгений Владимирович! Просим вас сделать всё возможное для сохранения клуба, представляющего регион с богатой хоккейной историей, которая не должна прерваться», — отмечается в письме.

«Уральский трубник» занимает последнее, 14-е место, в текущей турнирной таблице чемпионата России, набрав всего одно очко в шести матчах. «Динамо» с шестью победами в активе возглавляет таблицу (18 очков).