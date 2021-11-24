Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий — Магнус Карлсен: расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам

Ян Непомнящий — Магнус Карлсен: расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам
Комментарии

С 26 ноября по 15 декабря в Дубае пройдёт матч за мировую шахматную корону. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с претендентом – россиянином Яном Непомнящим.

Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Первая партия пройдёт уже 26 ноября. Белыми фигурами согласно жеребьёвке будет играть Непомнящий. Далее партии запланированы на 27, 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

Расписание матча за титул чемпиона мира по шахматам

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

«Это уже не шутки». Почему Непомнящий сыграет матч за титул чемпиона без флага России? «Это уже не шутки». Почему Непомнящий сыграет матч за титул чемпиона без флага России?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021