Ян Непомнящий — Магнус Карлсен: расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам
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С 26 ноября по 15 декабря в Дубае пройдёт матч за мировую шахматную корону. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с претендентом – россиянином Яном Непомнящим.
Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.
Первая партия пройдёт уже 26 ноября. Белыми фигурами согласно жеребьёвке будет играть Непомнящий. Далее партии запланированы на 27, 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
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