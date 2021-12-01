Главный тренер сборной России по волейболу оценил критику Карпина в адрес футболистов

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал слова главного тренера футбольной сборной Валерия Карпина, после того как его подопечные проиграли Хорватии в решающем матче группового турнира отбора на ЧМ-2022. После матча Карпин заявил, что у многих футболистов не было желания получать мяч.

По словам Саммельвуо, он никогда не позволил бы себе сказать, что он что-то сказал игрокам, а они этого не сделали.

«Я не вижу у российских игроков такого страха. Нет, точно нет. Очень многие из них выигрывали трофеи.

Для меня после игры сделать вывод, что я что-то сказал игрокам, а они это не сделали, – невозможно. Я пытаюсь всегда анализировать и понимать, что мы сделали вместе. Это тоже моя работа – дать им эту уверенность. Мы все испытываем разные эмоции в такие моменты. Для каждого из нас это психологическая работа. Я не вижу такого страха, нет. Волейбол – такой спорт, где у России уже очень много побед», — сказал Саммельвуо в эфире «Радио Зенит».