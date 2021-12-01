Яновский: матч проходит с явным преимуществом Непомнящего, он обрёл уверенность

Главный тренер сборных команд России, гроссмейстер Сергей Яновский подвёл итоги пятой партии матча за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью, белые фигуры были у Непомнящего.

«Непомнящий зажал соперника в дебюте, но норвежец упорно защищался. Матч проходит с давлением Яна. Магнус ушёл в глухую защиту. Позиция казалась для него очень опасной, но после пары неудачных решений Непомнящего Карлсену удалось добиться непробиваемой позиции.



Всё ещё уверен, что очень невысокие шансы на то, что все 14 партий завершатся ничейным результатом. Результативные партии будут, пятая партия показывает, что к этому всё идёт. Пара удачных решений Яна – и Магнус бы оказался в очень сложной позиции, хотя дебют сложился неплохо.



Первые пять партий проходят с явным игровым преимуществом Непомнящего. Перевес в последней партии был значительный. При игре чёрными наш шахматист тоже не имеет проблем, во второй партии даже переиграл Карлсена, но не смог этим воспользоваться. Так что игровая инициатива на его стороне, рисунок матча для него благоприятный, обрёл он уверенность. Я сохраняю оптимизм», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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