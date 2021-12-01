Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Магнус не знает, что делать?!
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Действующий чемпион мира пока не понимает, как ему играть против российского претендента. «Чемпионат» ведёт онлайн битвы в Дубае.
В России наступила зима, а в далёком Дубае жара в прямом и переносном смысле. Сегодня, 1 декабря 2021 года там будет сыграна пятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам — 2021. Магнус Карлсен, дважды сыграв белыми, так и не смог создать серьёзных проблем Яну Непомнящему. Теперь очередь российского претендента взять в руки белые фигуры и попытаться осложнить жизнь именитому норвежцу.
Пятая партия матча начнётся в 15:30 по московскому времени. Текущий счёт матча — 2:2.
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