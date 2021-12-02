Создатель купальников Дины и Арины Авериных назвала их цену

Светлана Герасимова, создатель купальников многократных чемпионок мира по художественной гимнастике Дины и Арины Авериных, рассказала, сколько стоит продукция её мастерской. По словам Герасимовой, цены колеблются от 70 до 200 тыс. рублей.
«К нам приходят за лучшими изделиями. У нас дорого, стоимость начинается от 70 тысяч рублей. Мы делаем красивую вещь и считаем, сколько она стоит после изготовления. Когда я начинала шить для подруг дочери, то говорила: «Себестоимость у купальника такая, сверх — сколько дадите за работу». И мне сразу начали платить чуть больше, чем среднерыночная. Тогда я поняла, что буду работать в дорогом сегменте.
Изделий дороже 200 тыс. рублей у нас пока не было. Цели сделать самый дорогой костюм нет. Изделия получаются дорогими, так как в цену входят себестоимость материалов (основной затратой являются кристаллы), заработная плата мастеров (обычно мастер работает над одним изделием около трёх недель), аренда помещения и так далее», — приводит слова Герасимовой Sport24.
Посмотреть фото Авериных в купальнике можно в их «инстаграме».
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