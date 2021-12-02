Медведева поддержала гроссмейстера Непомнящего и запустила новый флешмоб

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании Евгения Медведева поддержала российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Он проводит матч за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Первые пять партий соперники завершили ничьими.

«Сейчас Ян Непомнящий борется с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.

Летом я впервые побывала на шахматном турнире – тогда Магнус играл с Андреем Есипенко на Кубке мира. Я стала учить правила шахмат, прониклась игрой, мы подружились с ребятами из Федерации шахмат России.



Сейчас я очень хочу поддержать Яна и привлечь внимание к матчу. Это очень крутое событие.



Предлагаю всем объединиться и поддержать Яна с помощью тега #NepoGambit. Размещайте шутки, информацию под этим тегом, а также участвуйте в челлендже в TikTok», — сказала Медведева.

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