Карпов: у Непомнящего были шансы на улучшение преимущества в трёх партиях из пяти

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов подвёл итоги пятой партии матча за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

Соперники в пятый раз подряд сыграли вничью, белые фигуры были у Непомнящего.

«Я думаю, что в определённый момент у Непомнящего было серьёзное преимущество. Но он, продумав минут 15, не решился сделать резкое движение. Я не знаю, с чем это было связано. По дебюту у Яна не было особого перевеса, но Магнус сегодня до определённого момента играл просто плохо. Но после того, как многие фигуры постепенно поменялись, всё преимущество Яна испарилось.

Сейчас очевидно, что Ян пока недобирает при использовании своих возможностей. У него были шансы. Не скажу, что на победу, но на улучшение преимущества в трёх партиях из пяти. А Магнус был в таком положении только в одном поединке», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

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