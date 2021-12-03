Сергей Шубенков рассказал о травме ноги, из-за которой снялся с Олимпиады-2020 в Токио

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о травме ноги, из-за которой ему пришлось пропустить летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
«На самом деле психологически сложный период был перед Олимпиадой, а после уже было не так тяжело. А вот физически — непросто. Нога в ортезе, я с костылём. И так больше месяца. Это было прямо очень неприятно.
А потом, когда нога заросла, её нужно было постепенно закачивать, набирать мышечную массу вокруг сухожилия. Это делается очень нудными, до отвращения скучными тренировками с минимальной нагрузкой. Ну, к примеру, резинку закидываешь на ногу и сидишь наяриваешь ею, простите, полчаса или час. И эта рутина такое уныние навевала. А сейчас уже приходишь в зал, берёшь тяжёлую штангу — и на душе веселее», — приводит слова Шубенкова «RT на русском».
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