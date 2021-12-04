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Яновский: у Яна есть уверенность, играл чёрными на победу. Ничего страшного не случилось

Яновский: у Яна есть уверенность, играл чёрными на победу. Ничего страшного не случилось
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Российский гроссмейстер Сергей Яновский поделился мнением о шестой партии матча на первенство мира с участием Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего.

«Ян боролся очень достойно. Играл чёрными на победу, рисковал. Борьба идёт, у него есть уверенность. Конечно, позиция сил изменилась, но убеждён, что в этом матче всё ещё впереди.

Хоть он и не смог выиграть ни одной партии, он показывает достойную игру. В следующих партиях нужно играть по позиции, просто оказывать давление. Ничего страшного не произошло.

Семь часов за доской могут сказаться на следующих партиях. Нужно выспаться получше и забыть о неприятных событиях», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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