Яновский: у Яна есть уверенность, играл чёрными на победу. Ничего страшного не случилось

Российский гроссмейстер Сергей Яновский поделился мнением о шестой партии матча на первенство мира с участием Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего.

«Ян боролся очень достойно. Играл чёрными на победу, рисковал. Борьба идёт, у него есть уверенность. Конечно, позиция сил изменилась, но убеждён, что в этом матче всё ещё впереди.

Хоть он и не смог выиграть ни одной партии, он показывает достойную игру. В следующих партиях нужно играть по позиции, просто оказывать давление. Ничего страшного не произошло.

Семь часов за доской могут сказаться на следующих партиях. Нужно выспаться получше и забыть о неприятных событиях», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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