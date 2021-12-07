Ян Непомнящий: не думал, что есть какой-то способ зевнуть в этой позиции

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение от норвежца Магнуса Карлсена в девятой партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Девятая партия закончилась победой Карлсена на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3:6.

«Я не думал, что есть какой-то способ зевнуть в этой позиции. Мне казалось, что она очень хорошая для меня. Мне надо было играть прямее. Я очень удивился, что можно было так зевнуть. После ошибки я пытался просчитать все варианты, найти какие-то практические шансы…



Как мне ситуация в матче? Она хуже, чем я ожидал. Два зевка подряд – это слишком. Иногда бывает, что ваш соперник зевает. Но нужно проделать работу, чтобы понять, почему такое происходит. Наверное, это недостаток концентрации или неудача.



Сложно делать выводы по игре, когда вы зеваете в один ход. Наверное, игра была ближе к ничьей, чем к какому-то перевесу белых. Но чёрным нужно было сделать несколько точных ходов, чтобы сделать ничью», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».