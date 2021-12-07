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Ян Непомнящий — Магнус Карлсен, онлайн-трансляция 9-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, 07 декабря 2021

Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Ян на грани катастрофы! LIVE
Ангелина Николаева Александр Федяков
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Ян Непомнящий
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Российский претендент проиграл уже две партии. Больше проигрывать никак нельзя! Онлайн-трансляция решающих сражений за корону из Дубая.
Полное расписание матча за титул чемпиона мира - 2021

Во вторник, 7 декабря, в Дубае пройдёт девятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам, в котором сражаются Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Увы, пока всё складывается не в пользу россиянина: он потерпел поражения в шестой и восьмой партиях и теперь балансирует на грани поражения. Конечно, математические шансы на победу у Яна есть: впереди ещё шесть партий, три из которых претендент начнёт белыми. Но обыграть Магнуса дважды на заказ — это очень и очень сложно. Практически невозможно.

Как бы то ни было, желаем удачи российскому претенденту и следим за красивой игрой. Терять уже нечего. Начало девятой партии — в 15:30 по московскому времени.

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