Как сборной России по гандболу выйти из группы на женском ЧМ-2021, все расклады

Завершились матчи первого игрового дня основного раунда женского чемпионата мира по гандболу в группе I.
Напомним, сборная России сыграла вничью с командой Словении – 26:26, добавив себе одно очко к 4 баллам, заработанным на предварительном этапе. Там подопечные Людмилы Бодниевой обыграли команды Сербии, Польши и Камеруна.
В других матчах сегодняшнего игрового дня Сербия взяла верх над Черногорией – 27:25, а Франция разгромила Польшу – 26:16.
Из шести команд подгруппы в 1/4 финала выходят две лучшие. Россия пока занимает второе место в группе I, отставая от Франции на 1 очко, опережая Сербию на 1 и Словению на 2 балла. Польша и Черногория очков не имеют.
На данный момент в плей-офф из группы I вышли бы Франция и Россия. Но впереди у обеих команд ещё по два матча. С учётом того, что в активе россиянок победа над Сербией на предварительном этапе, ничья и победа в матчах с Черногорией и Францией гарантированно откроют для России дорогу в четвертьфинал.
Отечественные гандболистки могут выйти в плей-офф, и проиграв Франции, но для этого обязательно нужно выигрывать у Черногории и желательно с большой разницей забитых и пропущенных мячей. При этом важно, чтобы Сербия и Словения не выиграли оба оставшихся матча с крупным счётом.
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