Людмила Бодниева: последний гол — импровизация, моей заслуги в этом нет

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева подвела итоги матча основного раунда чемпионата мира против команды Словении (26:26).

«Спасибо команде Словении за игру. Мы очень рады взять одно очко, потому что играли в гандбол, который навязал нам соперник. Мы не показали всего, что можем. В любом случае я очень горжусь моими девочками. Особенно когда мы смогли отыграться, уступая с разницей в четыре мяча.

Последний гол — импровизация, моей заслуги в этом нет. В том эпизоде большая заслуга Юли Манагаровой, которая перевела атаку, и Юли Марковой, у которой не было другого варианта, она выжала из ситуации максимум. На самом деле в заключительной атаке хотели, чтобы двойной блок стянулся на Лену Михайличенко, и судьбу матча решала Оля Щербак», — приводит слова Бодниевой «Гандбол. Быстрый центр».