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World Triathlon ввёл санкции против Федерации триатлона России. Её возглавляет дочь Шойгу

World Triathlon ввёл санкции против Федерации триатлона России. Её возглавляет дочь Шойгу
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Международный союз триатлона (World Triathlon) объявил о введении санкций против Федерации триатлона России, которую возглавляет Ксения Шойгу, дочь министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. В пресс-релизе организации отмечается, что это сделано в связи со значительным количеством допинг-инцидентов в России. Санкции будут действовать в течение одного года, и World Triathlon будет ежеквартально проверять, соблюдаются ли эти антидопинговые меры.

Санкции, в частности, включают следующее:

— Федерация триатлона России выплатит компенсацию и возврат призовых денег, ранее присуждённых российским триатлонистам, попавшим под санкции за допинговые нарушения;

— должностные лица Федерации триатлона России должны уйти в отставку из всех организаций мирового и европейского триатлона сроком на один год;

— Федерация триатлона России не может проводить какие-либо мероприятия мирового или европейского триатлона в течение одного года (до конца 2022 года).

— российская национальная федерация должна возместить World Triathlon все расходы, связанные с нарушениями антидопинговых правил, совершённых спортсменами и тренерами.

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