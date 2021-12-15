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Алина Кабаева считает, что ей было сложнее, чем нынешним гимнасткам

Алина Кабаева считает, что ей было сложнее, чем нынешним гимнасткам
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Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева высказалась о разнице в оценивании соревнований по художественной гимнастике в её время и сейчас.

«При мне в художественной гимнастике появились юбочки. Мы добились, чтобы у нас были юбочки. Мы предложили международной федерации вариант, когда гимнастки выступают с юбочкой. Они оценили. И до сих пор у гимнасток есть возможность выступать в юбочке.

У нас была очень важна сложность тела. Сейчас акцент делают на предмет, а у нас была именно сложность тела. На мой взгляд, это сложнее. Например, красиво исполнить прыжок, красиво скрутить пируэт сложнее, чем работать с предметом», — сказала Кабаева на шоу «Вечерний Ургант».

Ранее Кабаева стала обладательницей награды 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения — Sport Movies & TV 2021. Она получила премию «Венок почёта» — за значительную роль в популяризации спорта и продвижение культурных и этических ценностей. «Венок почёта» является аналогом «Оскара» в мире спортивного кино и телевидения.

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