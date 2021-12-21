Фристайлист Буров: приходится ехать тренироваться за границу
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Максим Буров, трёхкратный чемпион мира по фристайлу, рассказал о своей подготовке в межсезонье.
«У нас в России нет баз для летней подготовки в нашей дисциплине, поэтому мы в основном ездим за границу. Сейчас подготовка у нас проходила в Чехии. Нужны сами трамплины. Это комплекс определённой конструкции — и это самое главное. В России его пока нет, поэтому готовимся в основном в Чехии», — приводит слова Бурова Metaratings.
23-летний фристайлист из Ярославля в 2021 году выиграл две золотые медали на чемпионате мира в Алма-Ате — в лыжной и командной акробатике. В 2019 году Максиму также удалось стать чемпионом мира в лыжной акробатике. За национальную сборную Максим выступает с 2012 года. Его лучшая позиция в личном зачёте Кубка мира — 4-я.
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