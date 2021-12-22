Сергей Карякин идёт в лидерах на Мемориале Вугара Гашимова

В столице Азербайджана Баку продолжается Мемориал Вугара Гашимова. Согласно регламенту турнира восемь участников играют в рапид и блиц. В быстрых шахматах за победу в мини-матче, состоящего из двух партий, начисляется 3 очка; в случае ничьей 1-1 играется армагеддон, где победитель получает два очка, а проигравший — одно.

В турнире принимают участие экс-чемпион мира Вишванатан Ананд (Индия), Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (Россия), Давид Навара (Чехия), Рихард Раппорт (Венгрия), а также три азербайджанских шахматиста – Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Вугар Асадли.

В течение четырех дней участники проводили партии в рапид, а с сегодняшнего дня начинают блиц. Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит первое место в турнирной таблице с Рихардом Раппортом.

Турнирная таблица: Раппорт, Карякин — по 16 очков, Мамедъяров, Каруана — по 14, Мамедов — 9, Навара — 8, Асадли — 4, Ананд — 3.