Абдусатторов стал чемпионом мира по рапиду. Непомнящий снова проиграл матч за титул

17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов обыграл на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего со счётом 1,5:0,5 и стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Варшаве (Польша).
По итогам 13 туров четыре гроссмейстера: Непомнящий, Абдусатторов, норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана набрали по 9,5 очков. Лучшие дополнительные показатели оказались у россиянина и представителя Узбекистана. Именно они согласно регламента и разыграли титул на тай-брейке. В первой партии была зафиксирована ничья, а вторую выиграл Абдусатторов.
Отметим, что именно Абдусатторов в очном поединке обыграл Карлсена, лишив норвежца лидерства на турнире.
Сергей Карякин вошёл в группу из семи гроссмейстеров, набравших по 9 очков. В активе Александра Грищука, Владимира Федосеева, Даниила Дубова и Алексея Сараны — по 8,5.
- 28 декабря 2021
-
23:20
-
22:02
-
20:44
-
19:53
-
18:44
-
18:35
-
18:02
-
12:10
-
12:01
-
11:16
-
11:10
-
09:04
-
08:59
-
08:53
-
07:41
- 27 декабря 2021
-
22:38
-
22:04
-
15:06
-
12:29
-
09:12
-
08:59
-
01:13
-
00:33
- 26 декабря 2021
-
23:17
-
21:11
-
20:32
-
02:37
- 25 декабря 2021
-
15:55
-
08:24
- 24 декабря 2021
-
21:54
-
14:24
-
13:04
-
13:00
-
10:31
-
10:21