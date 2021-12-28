Абдусатторов стал чемпионом мира по рапиду. Непомнящий снова проиграл матч за титул

17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов обыграл на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего со счётом 1,5:0,5 и стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Варшаве (Польша).

По итогам 13 туров четыре гроссмейстера: Непомнящий, Абдусатторов, норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана набрали по 9,5 очков. Лучшие дополнительные показатели оказались у россиянина и представителя Узбекистана. Именно они согласно регламента и разыграли титул на тай-брейке. В первой партии была зафиксирована ничья, а вторую выиграл Абдусатторов.

Отметим, что именно Абдусатторов в очном поединке обыграл Карлсена, лишив норвежца лидерства на турнире.

Сергей Карякин вошёл в группу из семи гроссмейстеров, набравших по 9 очков. В активе Александра Грищука, Владимира Федосеева, Даниила Дубова и Алексея Сараны — по 8,5.