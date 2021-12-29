«Нет слов». Подписчики оценили откровенное фото гимнастки Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое откровенное фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в купальнике в бассейне.

«Жизнь на острове», — подписала снимок Каролина.

Фото: «Инстаграм» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фото Севастьяновой:

«Великолепная».

«Фото — вау, вы божественная».

«Не могу отвести глаз».

«Прекрасная леди».

«Шикарное фото».

«Бомбические фото! Улётная девушка!»

«Нет слов».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.