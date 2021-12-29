«Нет слов». Подписчики оценили откровенное фото гимнастки Каролины Севастьяновой
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое откровенное фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в купальнике в бассейне.
«Жизнь на острове», — подписала снимок Каролина.
Фото: «Инстаграм» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили фото Севастьяновой:
«Великолепная».
«Фото — вау, вы божественная».
«Не могу отвести глаз».
«Прекрасная леди».
«Шикарное фото».
«Бомбические фото! Улётная девушка!»
«Нет слов».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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